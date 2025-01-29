Halk kazandı, izin iptal edildi

Haber Merkezi

Ordu İdare Mahkemesi, Korgan’da devam eden ve Perşembe Yaylası’nı da olumsuz etkileyecek maden arama sondaj çalışmalarına verilen izni iptal etti. Ordu İl Mera Kurulu tarafından verilen sondaj izninin "yürütülmesinin durdurulması ve iptali" istemiyle açılan davada, talebi kabul eden Ordu İdare Mahkemesi, "yürütmeyi durdurma" kararı alarak, iznin iptaline hükmetti.

Ordu Çevre Derneği yaptığı açıklamada, "Korgan Aybastı halkı ve derneğimiz tarafından açılan davada haklı bulunduk. Mahkeme, Mera Kurulu’nun maden sondajını uygun gören kararını iptal etti ve çalışmalar durduruldu. Perşembe Yaylası ve çevre köyler için büyük bir zafer kazandık" denildi.

İZİN HUKUKA AYKIRI

Ordu Çevre Derneği ve Korgan ve Aybastı halkının açtığı davanın dilekçesinde, Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin açmak istediği madene verilen arama izninin uygun olduğuna dair kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek, Ordu İl Mera Komisyonu’nun ilk olarak maden arama faaliyetinin uygun olmayacağına karar verildiği hatırlatıldı.

Ayrıca Perşembe Yaylası ve Mendereslerin, Dünya Mirası Listesi’nde yer alması için başvuruda bulunulduğu ifade edilerek, yayla ve mendereslerin 1991 yılında Turizm Merkezi, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edildiği, mendereslerin "doğal sit alanı" ilan edilme çalışmalarının sürdüğü gerekçesiyle kararın yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi talep edildi. Ordu İl Mera Komisyonu’nun 5 Temmuz 2024 tarihli kararının hukuka aykırı olduğu ve maden faaliyetlerinin bölgedeki çevresel dengeyi bozacağı savunuldu.

Ordu İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir" hükmü hatırlatıldı. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Anayasa’nın 45. maddesi ile tarım arazilerinin, meraların ve çayırların amacı dışında kullanımının engellenmesi ve ilgili alanların korunmasının sağlanması hususlarında devlete pozitif yükümlülükler getirilmiştir. Devletin, önleyici tedbirler başta olmak üzere gerekli diğer tedbirleri alması, mera alanları başta olmak üzere çevreye gelmesi muhtemel zararların önlenmesi adına yasal mevzuatlarında gerekli değişikleri yapması ve denetlemeler yapıp yükümlülükleri yerine getirmeyen kişi ve kurumlar hakkında yasal mevzuatın emrettiği yaptırımları uygulaması gerekmektedir” denildi.

TEKNİK EKİP EKSİKMİŞ

Kararda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce talep edilen maden arama izninin ‘uygun olduğuna’ ilişkin Ordu Valiliği’nin oluru ile onaylanan Ordu İl Mera Komisyonu’nun kararında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. Kararda, “Davaya konu İl Mera Komisyonu kararı ile inceleme raporunun incelenmesinden; karar alınması aşamasında komisyonun on üyeden oluştuğu, ilgili köy veya mahalle muhtarının komisyonda yer almadığı; teknik ekibin ise mahallî bilirkişiler olmadan toplandığı ve inceleme raporunun düzenlediği görülmektedir. İl Mera Komisyonu ve İl Mera Komisyonu’na dayanak alınan inceleme raporunu düzenleyen teknik ekibin eksik üye ile toplandığının görüldüğü; bu haliyle hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Korgan Yaylalarında başlatılan maden arama sondaj faaliyetlerine bölge halkı tepki göstermişti. Korgan Aybastı Yaylaları Platformu, eylül başında bölgeye giderek sondaj çalışmaları durdurulmasını sağlamıştı. Ancak şirketin 1 hafta sonra yeniden çalışmalara başlaması üzerine halk tepki göstererek çalışanlara engel olmuştu. Yurttaşların maden arama faaliyetlerine karşı kararlı mücadelesinin sonunda şirketin izinleri iptal edildi.