Halk kazandı, Polat kaybetti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde halk, imar rantına karşı yürüttükleri mücadeleyi kazandı.

Yurttaşların tepki gösterdiği inşaat için Beşiktaş Belediyesi tarafından 29 Aralık 2022’de ruhsat verildi. Rönesans Fuarcılık Şirketi’ne ait olan arsa üzerine Adnan Polat’ın şirketi tarafından lüks konut projesi inşaatına başlandı.

İMAR AYRICALIĞI SAĞLANDI

Konuyu yargıya taşıyan 73 mahalleli, inşaat projesinin Boğaziçi Sit Alanı Etkilenme Bölgesi sınırları içinde kaldığını ve imar planına aykırı olduğunu vurguladı. Boğaziçi Kanunu’na ve yönetmeliklere aykırı olduğu ifade edilen ve binanın 9 bodrum kat, zemin kat ile 14 normal kattan oluşacağı belirtildi.

“Şirkete özel imar ayrıcalığı sağlandığını” vurgulayan yurttaşlar, dava dilekçesinde, “İptali istenen yapı ruhsatı ile dava dışı şirket inşaata başlamış olup, faaliyete devam ettiğinden, davacılar yönünden telafisi imkânsız zararlara sebebiyet verileceği de açıktır. Zarar şimdiden kendini göstermiş. Dava dışı parsel maliki şimdiden Altzeren Sokak ve Ülgen Sokağı’nın bir kısmını işgal ederek, davacıların otopark olarak kullandıkları park cepleri bu işgal sebebiyle kullanılamaz hale gelmiştir” denildi.

Yurttaşlar, projenin telafisi imkânsız zararlara sebebiyet vereceğinin de altını çizdi. Beşiktaş Belediyesi davanın reddini isterken, mahkeme 24 Nisan’da yürütmeyi durdurma kararı verdi. İstanbul 6 İdare Mahkemesi 16 Ekim’de oy birliğiyle davayı kararı bağladı. Kararda “Bir ay boyunca askıya çıkarılması gerekirken çıkarılmadan onaylanan plan değişikliğiyle verilen yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.