Halk kendi egemenliği için tek adama karşı birleşiyor

Politika Servisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Anadolu’dan başlatılan kurtuluş mücadelesinin kırılma noktalarından birisi olan Millet Meclisi’nin kuruluşunun bugün 105’inci kuruluş yıldönümü.

Aradan geçen 105 yıl boyunca halk egemenliğinin kurumsallaşması, kökleşmesi, seçim ve sandık dışında da kendini var edecek alanlar bulması gerekirken özellikle 12 Eylül ve AKP’nin ardından tam tersi süreçler yaşandı.

Ülkenin darbelerle dolu tarihi, askeri müdahaleleri, sırtını emperyalistlere dayayan sağ iktidarları adım adım bugünkü Saray rejiminin önünü açan birer unsurlar oldu. Halk egemenliği ise yıllar içerisinde yok edildi.

HALKIN KARŞISINDAKİ SARAY DEĞİŞTİ

Son 20 yılda ise halkın yurttaşlık haklarının dahi adım adım ortadan kaldırıldı. AKP iktidarının MHP ittifakı ile beraber halka rağmen hayata geçirdiği Cumhurbaşkanı Hükümet sistemiyle tek adam rejimi vücut buldu. 105 yıl önce Saray’ karşı kurulan Meclis’in açılmasının yıldönümünde bugün halka karşı duran bir başka Saray’la karşı karşıya kalındı.

MECLİS FİİLİ OLARAK ORTADAN KALDIRILDI

Saltanat yanlılarına karşı halkın egemenliği, bugün Saraylarında oturan bir grup azınlığın eline geçti. Meclis’in işlevi ortadan kaldırılırken tek adamın onay merci haline getirildi. İktidar bloku Meclis’i kendine zırh olarak kullanırken muhalefetin bütün önerileri reddedildi. Meclisi’n işlevsizliğinin son örneklerinden birisi ise tutuklu Hatay milletvekili Can Atalay hakkındaki Meclis’te okunan AYM kararının sansürlenmesi oldu. Kırıntıları kalan hak ve özgürlükler de özellikle rejim değişikliğiyle beraber ortadan kaldırıldı.

YURTTAŞLIK HAKKINA SALDIRI

Tüm bunların sonunda ülkenin getirildiği yer ise Saray rejiminin 19 Mart Darbe Girişimi ile beraber halkın seçme ve seçilme hakkının da elinden alındığı, sandıktan çıkan sonuçların kabul edilmediği koşullar yaratıldı. Halkın seçtiği belediyelere atanan kayyumlar, muhalefete yönelik sindirme ve baskı politikaları birbiri ardını izlerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun uydurma suçlarla tutuklanması rejimin halk egemenliğine indirdiği son darbe oldu.

Seçimlerin göstermelik yapılacağı hedefini koyan, saltanat kurma hayalleriyle halkın iradesine karşı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ölene kadar başkanlığı sürdürme planlarını işletmeye çalışan Saray yönetiminin planları ise istediği gibi gitmedi.

Kuşkusuz bu sürece kadar halkın karşı koyuşları gerçekleşmişti. Ama hepsi çeşitli manevralar ve dışarıdan sağlanan desteklerle bastırılabildi. Devletin bütün baskı aygıtları halkı sindirmeye karşı seferber edildi. Örgütlü ve kalıcı kazanımlara dönüşmedi. Ama her direniş ve karşı koyuş birer birikim süreci olarak günümüze kadar ilerledi.

Egemenliği Saray’ın kapısından içeri alıp orada tutmaya çalışan anlayışa karşı kimi zaman grev çadırlarında haykıran işçiler, kimi zaman yaşam alanlarını savunan yurttaşlar, yoksulluğa başkaldıran emekliler, geleceksizliğe ve gericiliğe karşı çıkan gençler, yaşam hakları için mücadele eden kadınlar her daim halkın mücadelesini ayakta tuttu.

Fotoğraf: Tulya Çavuşoğlu

105 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ

Bardağı taşıran 19 Mart Saray Darbesi’nin ardından ise tüm bu birikimler şimdi hep bir ağızdan tek adamın karşısında birleşerek yükselmeye başladı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Meydanı’na çıkan on binlerce genç, halkın tüm ipleri bir kez daha eline alabileceğini gösterdi.

Barikatı yıkan gençlerin ardından aynı gün sokaklara dökülen yurttaşlar, tıpkı 105 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de Saray’a ve tek adama karşı direnen, halk egemenliğini savunan milyonların olduğunu da açığa çıkarttı.

Üniversite kampüslerinde “akademik boykotu” örgütleyen gençler, mahallelerden meydanlara “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyen milyonlar, okullarında eylemlere başlayan liseliler şimdi bir kez daha hep beraber Saraydakilere karşı halkın egemenliğini için mücadeleyi yükseltmeye başladı. Halk, açığa çıkardığı birleşik mücadele zeminleriyle şimdi tek adamın karşısında demokratik, eşit, özgür bir ülke talebini yükseltiyor.