Halk Konut sakinlerinden Tunç Soyer’e destek: "Keşke model sürdürülseydi"

30 Ekim 2020’deki İzmir depremi sonrası Halk Konut modeliyle ev sahibi olan yurttaşlar, Halk Konut Yapı Kooperatifi’nin inşa ettiği yapı önünde basın açıklaması düzenledi. 19 Eylül’de görülecek ‘kooperatif’ duruşması öncesinde, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e destek verildi.

Halk Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Selçuk Akay, Halk Konut modelinin müteahhitleri devre dışı bırakarak güvenli yapılar inşa edilmesinin önünü açtığını belirterek, “Ortaya yeni bir sistem kondu. Belediyemiz arsaları devretti, zemin güçlendirildi ve inşaata başladık. Çok yorulduk, kredi alamadık, enflasyon bizi zorladı ama yakında evlerimize kavuşacağız. Belediyeler ve belediye şirketleri sayesinde bu noktaya geldik” dedi.

"BU DAVA SİYASİ"

Halk Konut sakini Aytekin Keskin ise Soyer için, “Tunç Soyer bizim için bir ağabey, baba gibiydi. Bugün sokaklarda gezse insanlar ona sarılırdı. Bu dava bize siyasetin konusu gibi geliyor. İzmir için çok büyük bir değerdi” ifadelerini kullandı. Keskin, modelin kendilerine ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Bu sayede çok uygun rakamlarla ev sahibi olduk. İzmir gibi deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde bu model çok önemliydi” dedi.

Yerel seçim sonrası modelin devam etmemesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Keskin, "Keşke model sürdürülseydi de Türkiye'ye örnek olsaydı. Halk Konut sayesinde mağduriyet en aza indi. Devam etmediği için çok üzgünüz" diye konuştu.