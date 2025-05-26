Halk kovuldu, tapu şirketlere verildi

Gökay BAŞCAN

Bölgedeki madencilik faaliyetleri nedeniyle zeminde kaymaların yaşandığı ve yurttaşların göçe zorlandığı Elazığ’ın Maden ilçesinde projeler son bulmuyor. Geçen yıl bölgeye, maden işletmesi, yeraltı ocağı, flotasyon tesisi, atık depolama tesisi, hazır beton tesisleri, mobil kırıcı, su temin göleti, yerüstü gezici ve yeraltı patlayıcı madde deposu kurmak için harekete geçen Cengiz Holding şimdi de bir başka maden projesinde kapasite artışına gidiyor.

İnsanların zorla evinde çıkartıldığı Aslantaşı ve Bahçelievler mahallerinde madencilik faaliyeti yürüten Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., kapasite artışı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı aldı.

TAHLİYELER OLDU

Uzun süredir bölgede bakır madeni faaliyetlerinden ötürü ‘Maden’ adını alan Elazığ’ın ilçesi artık maden şirketlerinin yönettiği bir kent haline geldi. Kurulduğu zamanda en büyüğü olarak tanıtılan bakır madeni işletmesinin nedeniyle heyelan riskinin artmasının ardından bölgede tahliyeler oldu. İlçede aralarında Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının da bulunduğu 278 konut ve 232 iş yerinin tahliyesi yapıldı. Yerleşim yerlerinin ve dükkânların tahliye edilmesine rağmen, yurttaşlara yeni yerler tahsis edilmedi. Yurttaşlar uzun süre mağdur edildi.

KAPASİTE ARTIŞI

Uzun yıllardır Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş A.Ş.’nin faaliyet yürüttüğü kentte son yıllarda Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. de ilçeyi gözünü dikti. İki ayrı büyük maden ve beraberinde tesis kuran Eti Bakır, son olarak projeyi genişletmek ve revizyon yapmak için ÇED süreci başlattı. ÇED alanlarında alan revizyonu, kalker ocağında patlatma patern değişikliği ve ocak üretiminde artış yapılması için yapılan başvuruya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değildir kararı verildi.

2 günde bir patlatma yapılacak olan tesiste, kapasite artışıyla birlikte, ocaktaki üretim miktarı yılda 1 buçuk milyondan 2 buçuk milyona çıkacak.

Öte yandan, ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje alanı şahıs mülkiyetinde tarım arazilerinden ve orman vasıflı alanlardan oluşuyor. Yine proje alanında yer altı ve yerüstü su kaynakları bulunuyor.