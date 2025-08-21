Halk, "Koylarımızı ranta teslim etmeyeceğiz" dedi: Antalyalılardan eylem çağrısı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yerel adıyla Muar Koyu olarak bilinen Gelemiş Köyü Yalı mevkiindeki, Özel Çevre Koruma alanı kapsamında bulunan “kesin korunacak hassas alan” Çığlı Muarı için 22 Ağustos 2025’te ihale düzenlenmesi planlandı.

İhalenin, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Fenike Salonu’nda saat 11.00’de yapılacağı duyuruldu. Daha önce Kaş’ta yapılmak istenen ihale, yerel halkın tepkisi üzerine iptal edilmişti.

"KAŞ'TA BAŞARAMADILAR İHALEYİ ANTALYA'YA TAŞIDILAR"

Bölge halkı, yeni girişime sert tepki göstererek şunları kaydetti: "Daha önce birlik olarak püskürttüğümüz talan ve rant organizasyonu Kaş'ta beceremediği ihaleyi Antalya'ya taşımıştır. Bilinmelidir ki, bizler memleketimizi hiçbir çıkar grubuna asla teslim etmeyeceğiz. Yerel halkımızın gözü gibi bakıp faydalandığı bu kıymetli hazinemizi kimselere bırakmaya, talan ettirmeye niyetimiz yoktur. Bizler var oldukça memleketimizin her karış toprağına sahip çıkacağız."

Açıklamada ayrıca bölgede zaten yeterince özel plaj bulunduğu, yeni plajlara ihtiyaç olmadığı ancak halkın kullanabileceği halk plajının bulunmadığı vurgulandı.

Kaşlılar, "Koylarımızı ranta teslim etmeyeceğiz" diyerek 22 Ağustos Cuma günü saat 09.00’da Antalya’da toplanacaklarını duyurdu.