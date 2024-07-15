Halk, kum ocağına karşı yolu kapadı

Dersim’de işletme ruhsatı iptal edilmesine karşın yeniden faaliyete başlayan kum ocağına tepki gösteren halk Dersim-Erzincan Karayolu'nu trafiğe kapattı.

Haber Merkezi

Dersim merkeze bağlı İsmet İnönü Mahallesi’nde yaşayanlar Aşkın Hazır Beton İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait kum ocağının ruhsat iptaline rağmen tekrar faaliyete başlamasını Erzincan Karayolu’nu kapatarak protesto etti. Halk, kum ocağı sebebiyle yaşam alanlarının tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Dersim Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak ‘‘İşletmenin çalışmasına izin vermeyeceğiz’’ dedi.

Dersim merkezdeki kum ocağı önünde dün bir araya gelen halkın eylemine, ekoloji örgütleri ve Dersim Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak da katılarak destek verdi. Mahalleli Nurcan Demir yetkililerin bu konuda duyarsız kalmaması gerektiğini belirterek ‘‘Kum ocağı 40 senedir faaliyette. Ocaktan önce burada çok güzel bir ormanımız vardı. Su kaynaklarımız vardı, köylüler su ihtiyaçlarını karşılıyordu. Şimdi geriye kalan hiçbir şey yok. Kum ocağı burada çok ciddi bir çevre katliamına sebep oldu’’ dedi.

İnönü Mahallesi Muhtarı Hasan Demir ise ‘‘Buranın ruhsatları 2022 yılında iptal oldu. İki yıldır çalışmıyordu bu sabah tekrar çalışmaya başladı. İptale rağmen zorbalıkla açmaya çalışılıyor. AKSA müdürüne soruyoruz, ruhsatı iptal olan bir yer nasıl tekrar çalışmaya başlıyor?’’ diye sordu. Dersim Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak ise şunları söyledi: “Ruhsat iptali ile birlikte malzemesi kalmıştı. Kalan malzemesini almak için belediyeden izin istedi. Biz de 'malzemeni kaldırabilir, bir başka işletmeye, bir başka ocağa götürüp işletmesini yapabilirsin' dedik. 'Halkın rızası olmadan yaptığınız işlemleri kabul etmiyoruz' dedik. Asla işletmenin çalışmasına izin vermeyeceğiz."