Halk, maden arama sondajını istemiyor

Haber Merkezi

Ordu'nun Korgan'a bağlı ve Aybastı Perşembe Yaylası’nı da olumsuz etkileyecek olan sondaj çalışmasına karşı yöre halkı bir araya gelerek eylem yaptı. Korgan Aybastı Yaylaları Platformu üyeleri, maden çalışmasıyla Korgan yaylasının ve Aybastı Perşembe Yaylası'nın zarar göreceğini, meraların kullanılmaz hale geleceğini ve hayvancılığın olumsuz etkileneceğini belirtti.

Platform, sondajın iptal edilmesi için Aybastı Perşembe Yaylası'nda toplanarak alana gitme çağrısı yaptı. Yurttaşlar, “Maden işletmeciliği başlarsa Korgan'ın Çobantepe, Taşkesiği, Kabatuzla, Keçiören, Adatepe yaylalarıyla Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası zarar görecek” dedi. Açıklamanın ardından yaklaşık 400 kişi sondaj alanına giderek çalışmayı durdurdu. Şirket görevlisine tepki gösteren bölge halk karotları da parçaladı.

Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından başlatılan sondaj için daha önce Ordu Valiliği Mera Kurulu olumsuz karar vermişti. Şirketin Enerji Bakanlığı’na tekrar başvurusu üzerine yeniden toplanan Mera Kurulu bu kez ‘sondaj ve yol çalışmasına uygun’ kararı vermişti. Bu karara Ordu Çevre Derneği, Ordu İdare Mahkemesine Mera Kurulunun ikinci kararının iptali için yürütmeyi durdurma davası açmıştı. Ordu Valiliği Mera Kurulu kararını ikinci kararla değiştirmiş ve şirket çalışmalara başlamıştı.