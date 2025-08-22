Halk Market’in 2. şubesi hizmete açıldı

Zorlu ekonomik koşullarda Merkezefendili yurttaşların yanında olan Merkezefendi Belediyesi, 2019 yılından bu yana Halk Süt, Halk Ekmek, Halk Et ve Halk Market’i hizmete açtı. Türkiye’de, bu dört projeyi aynı anda hizmete sunma noktasında ilk ve tek olan Merkezefendi Belediyesi, yurttaşların uygun fiyatlarla temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşabilmesini sağlayan Halk Market’in ikinci şubesini, Yenimahalle’de faaliyete başlattı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimizde sizlerle birlikte ilk Halk Süt'ü yaptık. Sonrasında sizlerden gelen talep ve destekle birlikte mahallelerimize Halk Ekmek büfelerimizi yerleştirdik. Sosyal projelerde gerçekten her gün biraz daha ilerlemeye çaba gösterdik. Sizlerden gelen istekle birlikte Halk Et'i açtık. Bugün itibariyle Halk Et'i açalı 11 ay oldu ve bugüne kadar 150 bin hemşehrimize destekte bulunduk. İlk başladığımızda Halk Market'imize 120 kalem ürün vardı, şu anda ikinci şubemizde 360 kalem üründe satışımızı yapacağız. Fiyat karşılaştırması yaptığınızda birçok markete göre fiyatlarımız çok çok aşağıda. Halk Market Mağazamızın içerisinde vatandaşlarımızın kaliteli ve güvenilir ete daha kolay ulaşabilmesi için Halk Et reyonumuz da olacak" dedi.

“OMUZLARIMIZDAKİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ”

Gücünü ve desteklerini halktan aldıklarını belirten Doğan, “Biz enerjimizi, sevgimizi de Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimizden alıyoruz. Sizler arkamızda dimdik durduğunuz sürece eminim ki bu ilçede, bu şehirde nice güzel projelere ve işlere beraber imza atacağız. 2019 yılında başladığımız bu yolculukta her zaman bize inandınız, güvendiniz ve yanımızda oldunuz. Omuzlarımızdaki sorumluluğun her zaman farkında olduk. Bize emanet ettiğiniz bütçeyi doğru, düzgün, adaletli ve eşit bir şekilde her mahallenin ihtiyacına göre farklı projeleri uygulayarak hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “2019'da başlatılan bu yolculuk her zaman daha keyifli ve daha güzel bir hale geliyor. Bu güzelliği sadece Merkezefendi'de değil şehrin tamamına yayma konusunda da hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Sokağa çıktığımızda insanların mutlu olduğu bir şehirde yaşama hayallerimiz vardı ve bu hayallerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü, üreten insanların olduğu şehirde hayatın keyfi bir başka oluyor. Hep beraber bu şehri güzelleştirip bu şehrin kaynaklarını beraber paylaşacağız” dedi.