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Halk, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için Tuzla'da buluştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Tuzla'da halk toplandı. İmamoğlu ve Özel'in mesajları bekleniyor.

Güncel
  • 06.08.2025 20:12
  • Giriş: 06.08.2025 20:12
  • Güncelleme: 06.08.2025 20:16
Kaynak: Haber Merkezi
Halk, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için Tuzla'da buluştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Tuzla olurken, halk Tuzla Sahil İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde bir araya geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den göndereceği mesaj ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması bekleniyor.

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