Halk mücadelede kararlı

CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik operasyonların perde arkasında yaşananlar, “Belediyeye çökmek istiyorlar” eleştirilerini akıllara getirdi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tüter’in ifadeleri ile hedef alınan CHP’li meclis üyeleri istifa edince, Manavgat Belediyesi Belediye Meclisi’ndeki çoğunluk AKP’ye geçmedi.

Manavgat Belediyesi Belediye Meclisi’nin toplam üye sayısının 37 olduğu belirtildi. Toplam 37 üyeden 21’inin CHP’li olduğu belirtildi.

BİR GARİP OPERASYON

CHP’li Manavgat Belediyesi’ne düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Mehmet Tüter’in, muhalefetin, “İftira” olarak nitelendirdiği ifadeleri kapsamında CHP’li meclis üyeleri hedef alındı. İlk olarak dört CHP’li belediye meclis üyesi tutuklandı. Tutuklanan isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak daha sonra, “Hata oldu” denilerek yeniden tutuklandı.

TAKTİKSEL HAMLE

CHP yönetimi, uygulamadaki tutarsızlıklar nedeniyle yaşananları, “Belediyeye çökme planı” olarak değerlendirdi ve kritik bir hamleye imza attı. Bu kapsamda CHP’li belediye meclis üyelerinin istifası istendi. Yargı yoluyla CHP’nin belediyedeki meclis üyesi sayısının 14’e düşürülmeye çalışıldığını kaydeden CHP, istifalar ile Meclis’teki ağırlığın AKP lehine dönmesini engelledi.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, yaşananlara ve CHP’nin mücadelesine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. CHP lideri Özgür Özel’in görevlendirdiği heyetin ilçedeki soruşturmalarının devam ettiğini kaydeden Kamacı, çok sayıda kişiyle görüşüldüğünü ve usulsüzlük iddiasına yönelik raporun tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

YURTTAŞ İKNA DEĞİL

Meclis üyelerine yapılan operasyonların, “Manavgat’ı ele geçirme planı” olduğunu belirten Kamacı, “Mücadele etmeye devam edeceğiz. 31 Mart 2024’te bize atılan her bir oya sahip çıkacak, halka hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Operasyonların siyasi olduğu yönündeki Türkiye genelinde yüzde 61’e ulaşan görüşüşün Antalya genelinde daha yüksek olduğunu ifade eden Kamacı, “Toplumu operasyonların hukuki olduğuna ikna edemediler. Kendilerine engel gördüklerini alıyorlar” ifadelerini kullandı. Kamacı, Antalya’daki CHP’lilerin ve operasyonları hukuksuz bulan seçmenin, “Seçim döneminde bile olmadığı kadar hareketli” olduğunun altını çizerek, “Operasyonlar, bu irade karşısında başarılı olamaz. İktidarın, Antalya’nın boğucu sıcağında alanı dolduran on binlerce insanı görüp artık düşünmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.

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BAKLAVACIDAN İTİRAFÇI

Manavgat Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada, “baklava kutusunda rüşvet alındığı” iddiası taşıyan görüntülerle ilgili parti içinde inceleme başlatan CHP lideri Özgür Özel, Antalya mitinginde şunları söyledi: “Polis geliyor, 'Aç kutuyu' diyor açıyor, eli de titremiyor. O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış, kaçak içkiden ve şüpheli paketten, yüzde 99 uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay eğitmişler, oraya göndermişler. Baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. Baklavacıyı kendince itirafçı yaptılar."