Halk muhalefeti Türkiye’nin dört bir yanında özgürlük ve demokrasi için sokakta!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri dün de pek çok kentte devam etti.

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi pek çok kentte üniversite öğrencileri eylemler düzenlemeye başladı.

Binlerce öğrenci, Beyazıt Meydanı'nda toplandıktan sonra Saraçhane Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yürüyüşü esnasında halk alkış, ıslık ve sloganlarla öğrencilere destek verdi. Binlerce öğrenci Saraçhane'de alkışlarla ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

SARAÇHANE'DE BÜYÜK BULUŞMA

Üniversite öğrencileri, siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşların katılımıyla yüzbinlerce insan dün akşam Saraçhane'de buluştu.

Buraya 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!", "Hükümet istifa", "Hak, hukuk, adalet" gibi sloganlar atıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ". Şu anda arkadaşlar uyarıyor, 210 bin gözün gördüğü meydan, park ve bu uca kadarki alan. Ancak bugün tarihi yarımadaya gelen bütün yollar kesildi. Haliç’in üstündeki bütün köprüler kapatıldı. Toplu taşıma yasaklandı. 1,5 saat yürümeden bu meydana girmek olanaklı olmadı. İşte bu şartlar altında şu anda kalabalık Aksaray’a dayandı. Arkadaşlar beni düzeltiyorlar; 300 bin kişiyle buradayız" açıklamasını yaptı.

Saraçhane'de bulunan üniversiteliler Bozdoğan Kemeri'ne çekilen polis barikatını aşarak Taksim'e yürümek istedi. Polis biber gazı ve plastik mermilerle öğrencilere müdahele etti.

ANKARA MİTİNG VE MÜDAHALE!

Ankara mitinginde binlerce insan bir araya gelerek İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmeye 3. gün de devam etti. Mitinge katılan binlerce kişi hükümete istifa çağrısı yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir günde yapılan hukuksuzluk, 2 yıldır hükümetin yapmak istediği tasarrufların tümünü çöpe attı" dedi.

Eylemin ardından kitle kampüsten çıkmalarına izin verilmeyen arkadaşlarına destek için ODTÜ'ye yöneldi. ODTÜ'ye ulaşmak isteyen kitleye polis zaman zaman biber gazıyla müdahale etti.

İZMİR YASAĞI TANIMADI

İzmirliler, Valiliğin 5 günlük toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasaklama kararına rağmen bir araya geldi. Lozan Meydanı’nda buluşan binlerce İzmirli buradan Alsancak Kordon’a yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrencilerin üniversite yerleşkelerine taşıdığı eylemler çok sayıda kentte devam ederken Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de kampüs içerisinde başlattığı eylemlere etti.

Çevik kuvvet ekipleri TOMA'larla üniversite kapısını ablukaya aldı. Binlerce yurttaş, kampüs önüne geldi. Polis barikatı açmak zorunda kaldı. Öğrenciler ve yurttaşlar Şirinyer'e doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi öğrencileri de kampüs içerisinde bir araya geldi. Öğrenciler, “ODTÜ’ye selam direnişe devam” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU'NUN MEMLEKETİ TRABZON AYAKTA!

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da da binlerce yurttaş sokağa çıktı.

Yurttaşlar burada "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Hükümet halka hesap verecek" sloganlarını attı.

AKP'NİN KALELERİNDE HALK SOKAKTA

YOZGAT

AKP'nin kalelerinden olan Yozgat'ta, halk sokağa çıktı. Soruşturma ve gözaltılara tepki gösteren yurttaşlar "Kurtukuş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" vurgusu yaptı.

KONYA

Konyalı vatandaşlar akşam saatlerinde bir araya gelerek Zafer Meydanı’nda eylemlerini sürdürdü. Bir araya gelen vatandaşlar, 'Hak, hukuk, adalet' ve 'Hükümet istifa' sloganları attı.

ÇORUM

Çorum’da yurttaşlar soruşturma ve gözaltıları protesto etti. Protestolara katılan yurttaşlar Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Sana söz yine baharlar gelecek” dedi.

RİZE

Başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi parti temsilcileri, STK ve meslek örgütleri Rize merkezde protesto eylemleri düzenlendi. Ayrıca Pazar, Fındıklı, Güneysu’dan sonra Ardeşen ilçesinde Atatürk caddesinde toplanan onlarca yurttaş İmamoğlu’na destek vermek için yürüyüş düzenledi.

KAYSERİ

Kayseri'de de yurttaşlar soğuk havaya rağmen protesto gösterisi düzenledi.

ÖZEL'İN MEMLEKETİNDE MİTİNG

Eylemlerin üçüncü gününde, 14 büyükşehir ve 21 ilde miting düzenledi. Manisa’da da vatandaşlar, İmamoğlu’na destek vermek için bir araya geldi. Vatandaşlar, demokrasi ve adalet taleplerini dövizlerle ve sloganlarla dile getirdi.

Mitinge Zeyrek’in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve binlerce Manisalı katıldı.

DENİZLİ'DE 'HÜKÜMET İSTİFA' SESLERİ

Denizli'de yurttaşlar, gözaltı ve soruşturmaları protesto etti. Eylemlerde hükümet istifaya çağrıldı.

ESKİŞEHİR'DE YÜZBİNLER SOKAKTA

Eskişehir'de başta üniversite öğrencileri olmak üzere yüzbinler sokağa çıktı. Gözaltı ve soruşturmalar protesto edildi.

BURSA'DA BARİKAT AŞILDI

Bursa’da CHP tarafından yapılan miting alanından çıkarak yürüyüş yapmak isteyen üniversite öğrencilerine polis barikat kurdu.

Öğrencilere yurttaşın verdiği destekle barikat aşıldı.

Diğer illerdeki protestolar şöyle:

KOCAELİ

İzmit'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden yurttaşlar, polis müdahalesi ile karşılaştı. TOMA ve biber gazlı müdahalenin ardından barikatı aşan vatandaşlar, sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

AYDIN

Aydın'da toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

EDİRNE

Edirneliler de İmamoğlu’na destek olmak için toplandı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Bu buluşmalar barışçıl yolda demokratik haklarımızı, anayasal haklarımızı savunmak için buradayız. Ekrem Başkan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar her gece sokaktayız her gece mücadele edeceğiz" dedi.

HATAY

CHP’nin tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlediği Ekrem İmamoğlu için protesto gösterisine Hatay da sokağa çıkarak destek verdi. Sloganlarla yürüyen Hataylılar, “Armutlu burada saray nerede” “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir” sloganları attı.