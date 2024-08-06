Halk otobüsü şoförüyle tartışan şahıs, aracın anahtarını alıp kaçtı

Antalya’da trafikte tartıştığı şoförün kullandığı halk otobüsünün önüne aracını kıran kişi, önce otobüs şoförüne tokat attı ardından aracın anahtarını alıp kaçtı.

Antalya’da bir şahıs, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde iddiaya göre, seyir halindeyken aracına vuran halk otobüsünün önünü kesti.

Araç sürücüsü, içinde yolcular bulunan 07 AU 0223 plakalı Özel Halk Otobüsünün önünü kesti. İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı.

Yine iddiaya göre İlhan’ın yüzüne yumruk atan Ramazan K. içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.’ya ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, “Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana ‘aracıma vurdun’ dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı” dedi.

Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.



