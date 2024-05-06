Halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: DHA
Adıyaman’da, yolun karşısına geçerken halk otobüsünün çarptığı İbrahim Şahan (68), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçen İbrahim Ş.'ye çarptı. Yola savrulan yaralıyı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi.
Sağlıkçılar, İbrahim Şahan'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.