Halk oturuyor, parası uçuyor

“Afyon-Uşak-Kütahya kentlerinin hava ulaşım sorununu çözmek” iddiasıyla projelendirilen ve Kasım 2012’de açılan Zafer Havalimanı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin bütçede yarattığı tahribatın sembolü oldu. Havalimanı için müteahhide ölçüsüzce verilen yıllık yolcu garantisi, 2012 itibarıyla tek bir yıl bile yakalanamadı.

Garanti edilen yolcu sayısının uzağında kalarak kamu bütçesinde karadelik açan Zafer Havalimanı, 2025 yılında da geleneği bozmadı. Garanti edilen 878 bin 489 yolcuya karşın Zafer’i Ocak-Ekim 2025 döneminde yalnızca 60 bin 154 yolu kullandı. Toplam 60 bin 154 yolcudan 30 bin 77’sinin, giden yolcular olduğu tahmin edildi. Sözleşmeye göre, garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılırken gerçekleşmeyen yolcu garantisi nedeniyle şirkete Ocak-Ekim 2025 dönemi için en az 5 milyon avro ödeme yapılacağı öngörüldü. Havalimanı için verilen garantideki hata payı yüzde 96,6 oldu.

Kasım 2012’de 50 milyon avroya inşa edilen havalimanı için Ocak 2012-Ekim 2025 döneminde şirkete yapılan garanti ödemesi, 85 milyon avroya dayandı. Zafer Havalimanı’nın müteahhidine, havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar yapılması öngörülen garanti ödemesi ise 210 milyon avro olarak kaydedildi.