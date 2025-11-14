Halk oturuyor, parası uçuyor: 85 milyon avroluk sapma

Zafer Havalimanı, “Afyon-Uşak-Kütahya kentlerinin hava ulaşım sorununu çözmek” iddiasıyla projelendirildi. Projenin yapım ihalesini, 29 yıl 11 ay işletim süresi veren IC İÇTAŞ kazandı. Havalimanı 25 Kasım 2012 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 25 Kasım 2012 tarihinde açıldı.

Kütahya’da Kasım 2012’de hizmete açılan Zafer Havalimanı, Yap-İşlet-Devret (YİD) modelinin kullanım biçiminin bütçede yarattığı tahribatın sembolü halini aldı. Zafer Havalimanı için müteahhide ölçüsüzce verilen yıllık yolcu garantisi, 2012 itibarıyla tek bir yıl bile yakalanamadı. Hemen her yıl yolcu garantisinin çok altında kalan havalimanı için müteahhide dudak uçuklatan tutarlarda ödeme yapıldı.

ZARAR GARANTİSİ

Garanti edilen yolcu sayısının çok uzağında kalarak kamu bütçesinde karadelik açan Zafer Havalimanı, 2025 yılında da geleneği bozmadı. Garanti edilen 878 bin 489 yolcuya karşın Zafer’i Ocak-Ekim 2025 döneminde yalnızca 60 bin 154 yolu kullandı.

Toplam 60 bin 154 yolcudan 30 bin 77’sinin, giden yolcular olduğu tahmin edildi. Sözleşmeye göre, garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılırken gerçekleşmeyen yolcu garantisi nedeniyle şirkete Ocak-Ekim 2025 dönemi için en az 5 milyon avro ödeme yapılacağı öngörüldü.

HATA PAYI YÜZDE 96,6

Toplam 878 bin 489 giden yolcu garantisine karşın yalnızca 30 bin 77 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı için verilen garantideki hata payı ise yüzde 96,6 oldu.

2044’E KADAR KARADELİK

Kasım 2012’de 50 milyon avroya inşa edilen havalimanı için Ocak 2012-Ekim 2025 döneminde şirkete yapılan garanti ödemesi, 85 milyon avroya dayandı.

Zafer Havalimanı’nın müteahhidine, havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar yapılması öngörülen garanti ödemesi ise 210 milyon avro olarak kaydedildi.