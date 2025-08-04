Halk plajına şezlong koyup para alan işletme ile zabıta arasında arbede

Bursa’da halkın ücretsiz yararlanması gereken plajda, izinsiz şekilde şezlong koyup para alan işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında sıcak anlar yaşandı, zabıta ekipleri ile para toplayan kişiler arasında kavga çıktı.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti.

Denetim sırasında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.