Halk sağlığı da çevre de tehlike altında: Tesis 5 senedir zehir saçıyor

“Türkiye’de ve Avrupa’da ilk” denilerek yüksek vaatlerle 2020 senesinde kurulan Trabzon’un Araklı ilçesindeki Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi, çevre felaketine yol açıyor.

5 senedir faaliyette olan tesisten yayılan kötü koku, çöpler ile artan sivrisinek ve böcek yoğunluğu nedeniyle, başta Taşönü, Buzluca, Yeşilce, Karşıyaka ve Yeşilyalı mahalleleri olmak üzere Araklı ilçesi ve Yanbolu Vadisi yaşanmaz hale geldi.

Evinin önüne, bahçesine çıkmakta dahi zorlanan yurttaşlar, ilçedeki tarımın bitme noktasına geldiğini söyledi. Çöpten enerji üretecek sistemle kurulacağı söylenen ancak 5 senedir vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan tesise yurttaşlar tepkili.

VERİM KAYBI YAŞANIYOR

CHP Araklı İçe Başkanı Osman Dilber, BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Olumlu’ görüşü verilen ÇED raporunun ‘düzmece’ olduğu ortaya çıkmıştı ve yaşam alanı olan yerlerin fotoğrafta silinerek karar alınmıştı. Mahkemeler kazanılmıştı ancak süreç devam etti. Geldiğimiz noktada tesis yüzde 40 oranında çalışıyor ve bu da yetersiz kalıyor. Bu tür tesisler yüzde 70’in üzerinde çalışmalı. Ancak bu şekilde ayrıştırma noktasında büyük yol kat edilir. Bu tesis iç yapısal sorunları dahi giderilmedi. Katı atığın ayrıştırılması olmadığı için o bölgenin dolmasına neden oldu. Şu an sadece katı atık tesisi olarak varlığını sürdürüyor. Bölge kokudan geçilmiyor. Fabrikada hiçbir ayrıştırma olmadığı için ciddi kimyasallara maruz kalıyoruz. Çevre Bakanlığı olmak üzere ilçe sağlık müdürlükleri de herhangi bir toprak ve hava analizi yapmadı. Bölgede özellikle fındık, çay, elma, armut, üzüm gibi ürünler son 4 senedir, daha önceki yıllara oranla verim kaybı yaşıyor. Bazı elmalarımız, kara üzüm yetişmiyor. Yanbolu Deresi de risk altında.”

SÖZLER HAVADA KALDI

Yöre halkı, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi’nin yıl sonuna kadar sorunu çözeceğine yönelik söz verdiğini anımsatarak şunları söyledi: “Yapım aşamasında her gün bir yalan ürettiler. Verdiği sözü yerine getirmesi teknik olarak da imkânsız. Yıl sonuna kadar halledileceği sözü vardı tutmasını bekliyoruz.” Araklı Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi, 2019 yılında yap-işlet-devret modeli ile 243 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştu. 2020 yılında tamamlanan tesis, 2 yıl yapım+23 yıl işletme süresiyle EVRA Grup Şirketi’ne ihale ile verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li isimlerle yakın olduğu bilinen EVRA Grup Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topaloğlu, aldığı ihaleler de dikkat çekmişti.