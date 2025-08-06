Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden 'Vibrio' açıklaması: Türkiye'de hastalık tespit edilmedi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Vibrio bakterisi kaynaklı herhangi bir hastalık vakası bulunmadığını açıkladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" denildi.

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VİBRİO BAKTERİSİ NEDİR?

Vibrio bakterisi, genellikle deniz ya da tuzlu suyla temas eden yaralardan ya da iyi pişmemiş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşabilen, nadir fakat ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türüdür.

En sık görülen türlerinden biri Vibrio vulnificus olup, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır seyreden enfeksiyonlara ve hatta sepsis gibi hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabilir.