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Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü taşınıyor: Binayı kapmak için yarışıyorlar

Güncel
  • 19.09.2024 16:23
  • Giriş: 19.09.2024 16:23
  • Güncelleme: 19.09.2024 16:24
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü taşınıyor: Binayı kapmak için yarışıyorlar
İsmail Arı
İsmail Arı
ismailari@birgun.net

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün uzun süredir kullandığı binasından taşınacağı öğrenildi.

Kurumdaki memurlara binanın boşaltılacağı bildirilerek, “Özel eşyalarınızı toplayıp arşivleri ayırıp düzenleyin. Bakanlık Merkez binaya taşınacağız” şeklinde bildirimde bulunuldu.

Başkent Sıhhiye’deki binanın boşaltıldıktan sonra bir özel veya kamu üniversitesine verileceği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, önceki Sağlık Bakanı AKP’li Fahrettin Koca’nın kurduğu Medipol Üniversitesi de binaya talip olan üniversiteler arasında yer alıyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri de binanın boşaltılacağını doğruladı. Binanın akıbetinin de şuan belirsiz olduğu ifade edildi.

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