Halk sağlığı görmezden gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Danıştay’ın kapatılması kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nde çöp depolamasına ilişkin iznin 31 Aralık 2025’e kadar uzatılmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından belediyeye gönderilen yazıda, depolamanın günlük 977 ton olması koşulu konuldu. Yazıda ayrıca, Büyükşehir’in Manisa İlinde yer alan çöp tesisini de kullanabileceği belirtildi.

Mahalleli, Danıştay kararına uyulmamasına tepki göstererek tesisin kapatılması talebiyle gece gündüz çöp yolunun üzerinde nöbet tutmaya başlamıştı.