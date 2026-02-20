Halk sağlığı sermayeye kurban edilemez: TTB'den 'yeni nesil' tütün ve elektronik sigara uyarısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), elektronik sigara, ısıtılan tütün ürünü ve nikotin kesesi gibi ürünlerin Türkiye’de ruhsatsız ve yasadışı olduğunu hatırlatarak, ulusötesi şirketlerin bu tabloyu değiştirmek için yürüttüğü lobi faaliyetlerine dikkat çekti. Birlikten yapılan açıklamada, British American Tobacco’nun Ankara’da düzenlediği tanıtım toplantısı ve bazı vakıfların (TEPAV, TÜSAP) hazırladığı raporların, AKP iktidarının yasallaştırma hamlelerine "zemin hazırlama" amacı taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elektronik sigara, ısıtılan tütün ürünü ve nikotin kesesi gibi yeni nesil tütün ürünlerinin üretim ve ticareti Türkiye’de ruhsatsız, dolayısıyla yasadışıdır. Ulusötesi tütün şirketleri ülkemizde bu ürünlerin yasal yoldan piyasaya arzı için lobicilik faaliyetlerini hızlandırmıştır. En son olarak British American Tobacco, ürün promosyonu için geliştirdiği platformu tanıtan bir toplantıyı Ankara’da düzenlemiştir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ile Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’nün konu hakkındaki politika raporlarında AKP iktidarının bu ürünleri yasallaştırmasının zeminini oluşturacak gerekçeler hazır edilmiştir. Bunlar yanış gerekçelerdir. Karşı pozisyonumuz nettir:

"ZARAR AZALTIM İDDİASI PAZARLAMA YALANI"

Çare, tütün kontrolü önlemlerinin doğru uygulanmasıdır. Yasadışı piyasadan dolayı vergi kaybı argümanı yanlıştır. Ürünlerin yasallaştırılması sebep olacağı hastalıklar nedeniyle kamu maliyesine daha büyük yük getirecektir. Çare, yasadışıyla doğru mücadeledir. Tütünde zarar azaltım iddiası sadece bir pazarlama yöntemidir ve yanlıştır. Çare, tütün ürünü arzını denetim altına almak, sınırlandırmaktır.

Dünya genelinde daralan sigara piyasası karşısında dev tütün şirketlerinin sermaye birikimini sürdürebilmek adına yeni nesil ürünlere sarıldığını vurgulayan TTB’nin açıklaması şöyle devam etti:

"Dünya geneli sigara piyasasında uzun süredir devam eden daralma karşısında sermaye birikimini sürdürebilmek üzere tasarlanıp pazarlanan yeni nesil tütün/nikotin ürünleri tüketim artışının önüne geçme aracı, yöntemi olamaz. Günümüzde, bunların yol açtığı yeni halk sağlığı sorunlarıyla baş etmek amacıyla, bir dizi ülke yasaklamaya, mevcut yasakları güçlendirmeye yöneliyor. Ülkeler baskıya direniyor. Aklın ve bilimin yolu kapsamlı üretim ve ticaret yasağını gerekli kılıyor. Birey ve toplum sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri kanıtlanmış yeni nesil tütün/nikotin ürünlerinin piyasaya arzına onay verilmesi akıldışıdır, suç teşkil eder, kabul edilemez."