Halk sağlığını hiçe saydılar

Sağlık Bakanlığı’nın aşı ve antiserum soğuk zincir ve stok yönetiminde, halk sağlığını ciddi oranda tehdit eden ihmaller yaşandığı belirlendi.

Bakanlığın, Şenol Kazancı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne ihale yoluyla verdiği soğuk zincir ve stok yönetiminin, ihale şartnamesindeki koşullara uygun gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Halk sağlığını doğrudan tehdit eden skandal, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılına yönelik evraklarında yapılan inceleme ile açığa çıkarıldı.

Bakanlığa yönelik denetim raporuna göre, aşı ve antiserum soğuk zincir ve stok yönetim sisteminin idaresi, 13 Mayıs 2022 tarihinde 60 aylık süreyle Superonline İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne verildi. İhale ile verilen işin Sağlık Bakanlığı’na maliyeti 87 milyon 508 bin 740 bin TL oldu. Hizmet alımı ile ülke genelinde Bakanlık tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen soğuk zincire tabi aşı ve anti serumların tüm noktalarda sağlıklı, kesintisiz ve düzenli bir şekilde yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

İhalenin teknik şartnamesinde, işin 13 bin 850 adet sensör ve 12 bin 890 dijital termostat ile 233 adet mobil araç ile yürütülmesi gerektiği kaydedildi. İşin yürütülmesine yönelik yapılan incelemeler ise yüklenicinin teknik şartnameye uymadığını gözler önüne serdi.

UYULMAYAN ŞARTLAR

Denetçilerin mercek altına aldığı ilerleme raporlarına göre, iş başlangıcı itibarıyla ilk iki ay haricinde sensör, cihaz ve araç sayıları giderek azaldı. Nisan 2023 tarihine ait son ilerleme raporunda, sensör sayısının 75 adet, dijital termostat sayısının ise 165 adet olduğu görüldü. Araç sayısının da 231 ile teknik şartnameye göre eksik olduğu kayda geçirildi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEVREDE

Uygulamadaki skandallar bunlarla da son bulmadı. İş kapsamında çalışan personelin, yüklenici firma olan Superonline İletişim Hizmetleri tarafından istihdam edilmediği, şirketin personel istihdam etmesi için alt yüklenici ile anlaştığı tespit edildi.

UYGUNSUZ PERSONEL

Öte yandan, “Üniversite mezunu veya en az iki yıl eğitim verilen Elektrik/Elektronik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri” bölümlerinden mezun olması gereken teknik personelin bazılarının, iş için gerekli şartları taşımadığı da denetimlere takıldı. İncelemeler ile istihdam edilen beş personelden üçünün eğitim veya iş tecrübesi şartlarını sağlamadıkları anlaşıldı.