Halk sizi ‘silkeleyecek’

Politika Servisi

31 Mart yerel seçimlerinde ağır darbe alan Saray rejimi, muhalefetin elindeki belediyeleri cezalandırmaya devam ediyor. CHP ve DEM Parti yönetimindeki belediyelere peş peşe kayyum atayarak halkın iradesini gasp eden iktidar, yurttaşın hizmet almasına da engel olmak için tüm kozlarını oynuyor.

Kent lokantalarını küçümseyen, belediyelerin açtığı kreşlere göz diken Saray yönetimi bu kez de CHP’li belediyelerin SGK’ye olan borçları konusunda düğmeye bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta CHP’li belediyeleri kastederek “bunları silkeleyin” talimatının ardından Bakanlık harekete geçti.

Hükümete yakınlıyla bilinen Sabah Gazetesi’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, SGK’ye en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladığı iddia edildi. Ardından DHA’da da yer alan habere göre İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Şişli Belediyelerinin hesapları bloke edildi. Sabah’ın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 5.7 milyar TL, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3,3 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 3 milyar TL, Şişli Belediyesi’nin 1,8 milyar TL, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ise 1 milyar TL SGK borcu olduğu ifade edildi.

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin hesaplarından yapılan ilk açıklamalarda haciz ya da bloke işlemi konusunda net bir bilgi olmadığı kaydedildi. Şişli Belediyesi ile Mersin, Adana ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri’nden yapılan açıklamalar ise bloke işlemini doğruladı.

Bugünün BirGün'ü

TÜM HESAPLARA BLOKE KONUDU

ABB’ye gelen hacizle ilgili Başkan Mansur Yavaş’tan açıklama geldi. Yavaş şöyle konuştu: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.”

Şişli Belediyesi Başkanı Resul Emrah Şahan ise, “Sabah şirketlerimizin hesaplarına bloke konuldu, e-haciz gönderildi. Bu şirketler, maaşlarımızı ödeyen personel şirketi ve diğer şirketler… Arkadaşlarımız süreci takip ediyor. Sorunların çözümü için hem bakanlıkla hem valilikle ilgili tüm aktörlerle görüşüyoruz ve görüşmeye devam ediyoruz. Sadece bizim belediyemize değil diğer belediyelere de uygulandı. Şirket hesaplarındaki bankalara giden yazıda şu ana kadar ne kadar haciz konduğunu tespit edemedik. Bunu inceleyip ona göre hareket edeceğiz.”

Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ulaşım A.Ş.’ye e-haciz konulduğu öğrenildi. Ancak rakama dair kesin bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan haciz işlemine ilişkin, ‘‘Cumhurbaşkanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na ‘silkele’ dedi ya o bizi silkelediğini zannediyor. Oysa gelen hacizler işçi maaşlarına geldi. Şimdi işçi maaş alamazsa bu haciz yüzünden. Bundan vatandaş zarar görür’’ ifadesini kullandı.

BU BORÇLAR KİMİN BORCU?

Haciz işlemine tepki yağdı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ‘‘Mesela biz Denizli’yi devraldığımızda 12 milyar TL borçla devraldık. Bu borç kimin borcu? Biz Antalya’yı 2019’da 6,8 milyar TL borçla devraldık. Bu borç kimin borcu? Tüm SGK borçları içerisinde belediyelerin borç oranı yüzde 3 düzeyindeyken, adeta bir siyasi malzemeye dönüştürüyorsunuz ve bununla bir rasyonalite arıyorsunuz, öyle mi?’’ ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karabat şu ifadeleri kullandı: CHP’li belediyelere yönelik SGK borçları bahanesiyle başlatılan haciz işlemleri, AKP’nin halk iradesine ve yerel yönetimlere uyguladığı sistematik baskının son örneğidir. Erdoğan’ın ‘silkeleyin’ talimatıyla CHP’li belediyelere haciz uygulanması, halkın iradesine açık bir saldırıdır! Acizlik içindeki AKP, kendi belediyelerinin borçlarını görmezden gelirken, muhalefet belediyelerinin hesaplarına el koyarak halkı cezalandırmaktadır. Bu kirli hesaplarla belediyelerimizin halka hizmet etmesini engelleyemezsiniz!’’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Halk TV’ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu: ‘‘CHP’li Belediyeler borçlarını ödemeyecek değiller. Yapılandırma çerçevesinde zaten borçlarını ödeyeceklerdi. Bu borçların çoğu geçmiş AKP döneminden kalan borçlar. Biz iktidara yapılandırma çağrısı yapıyoruz. Özel firmaların yandaş firmaların borçlarını gizliyorlar belediyelere yükleniyorlar.’’

∗∗∗

BU KÖTÜLÜĞÜ GÖRSÜNLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı:

"Belediyelerin SGK’ya borçları varmış. Niye var? Bu iktidar yüzünden var. SGK borçlarına af çıkardığın için, vergi borçlarına af çıkardığın için belediye başkanları eskiden ödeyenle dalga geçiyorlardı. Diyorlardı ki ‘Reis nasılsa af çıkarıyor. SGK’yı yatıracağına o parayı kullan. Af çıkınca faizsiz bölecek nasılsa’. Alıştırdın 22 yıl boyunca bunu yapa yapa. O yüzden AK Partili belediyeler başta olmak üzere öldür Allah SGK vergi borcu taksitlendirilmeden ödemiyorlardı. Biz AK Parti’den aldığımız her belediyeyi SGK ve vergi borcuyla aldık. Faizleri var. Şimdi belediyeler kendisinde olunca faizi silip, taksitlendirme yaparken, ‘Yemeği biz yedik, hesabı faiziyle CHP’li belediyeler ödesin ve bir kerede ödesin, aldıkları paradan keselim. Keselim ki yurt yapamasın, kreş yapamasın, çorba dağıtamasın, okul temizleyemesin, hizmetleri aksasın. Hatta mümkünse hepsini keselim, maaşları dağıtamasın.’ Bu noktaya gelmiş durumda yaptıkları işler. SGK’nin toplam 100 lira alacağı var. Bu alacağın 10 lirası belediyelerden. Belediyelerin yüzde 65’i bizim, 6.5 lirası da bizden. Diyor ki ‘SGK’ye borçlarını ödesinler de SGK de maaş ödesin’. Yahu yüzde 10’u senin, MHP’nin, DEM’in ve bizim belediyelerimizden. Bunun yüzde 90’ı kimde? SGK’nin en büyük borçlusu senin yandaş şirketin. İkinci büyük borçlusu senin müteahhit şirketin. Üçüncü büyük borçlusu senin akraba şirketin. 4, 5,10 hepsi sana yakın şirketler. Şimdi bizim gırtlağımıza çökecekler, kendi deyimleriyle silkeleyecekler, paraları kesecekler, sonra yandaşları için yeni bir yapılandırma çıkaracaklar. Millet bu kötülüğü görsün. Varsa cesaretiniz lütfen açıklayın, SGK’ye kimin kaç para borcu var. Hangi şirket ne zamandır ödemiyor?"

∗∗∗

ÇOK AZ ZAMANLARI KALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın “silkeleyin” talimatına tepki gösteren İmamoğlu, “Neymiş belediyelere haciz koyacakmış. Silkelemek neymiş? Gözlerini CHP’li belediyelerin kasasına dikmişler. Amaçları itibarımızı zedelemek” dedi. Sandığı işaret ederek iktidara göndermede bulundu. İmamoğlu, "Çok az zamanları kaldı, çok az" dedi. "Milletin gücünü göstereceği en kutsal yer sandık" diyen İmamoğlu, "Oraya o insanların vicdanı hür biçimde eliyle attıkları oy ile seçtikleri insanın bu ülkede görevini ama bugünkü düzenli ve bugünkü rejimle değil, iyileştirilmesi güçlendirilmesi ve özellikle milleti temsil eden parlamentonun en üst seviyeye çıktığı bir gelecekte hiçbir şeyden korkunuz olmasın. Trakya’nın güzel insanlarına sesleniyorum sadece ve sadece kararlı olun dirayetli olun olayları en iyi şekilde izleyin sadece şunu söylüyorum, çok az zamanları kaldı, çok az" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

ZORBA REJİMİN ESERİ

İktidar CHP’li belediyeleri SGK borçlarını bahane ederek etkisizleştirmek isterken muhalefetin kayyum nöbetleri de sürüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanmasının ardından Demokrasi Nöbeti’ne dün CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal da katıldı.

Nöbette konuşan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Biz biliyoruz ki eğer bu ülkede adalet olsaydı bugün o belediye binasında kayyumun yanında oturan bir masada oturan Esenyurt’u bir şehir suçları müzesi haline getiren, rant merkezi haline getiren, hortum düzeni kuran o kişi cezaevinde olurdu, cezaevindeki Ahmet Hoca da belediye binasında olurdu. Zaman zaman milletvekillerimiz, zaman zaman belediye başkanlarımız, il başkanlarımız tutuklandı. Zaman zaman gerçek anlamda gazetecilik yapanlar düşünürler, yazarlar tutuklandı. Büyük bir yolculuk içerisindeyiz. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, eşitliği, adaleti getirecek gerçek bir iktidarı kurana kadar yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emre’nin ardından konuşan Sarıbal ise “"Zorba rejimler böyledir. Ahlaksızca ve utanmadan ülkenin bütün kaynaklarını yağmalarlar. Bu faşist düzenin, totaliter düzenin, baskıcı düzenin, temel dinamiğidir” dedi. Sarıbal şöyle konuştu: “Bütün zulmü halka dayatmaktadır. Kendisinin de bir eli yağda, bir eli balda. Halk pazarlardan kalanlarla akşam evlerine bir şeyler götürmenin peşindedir. Ama o sarayda manda yoğurdu, kestane balı, değil mi? O yüzden, bugün Esenyurt’ta yapılan kardeşliğe, barışa, dayanışmaya, siyasal darbedir. Ahmet Başkanın görevden alınması bizzat saray merkezli bir siyasal darbedir. Kimdir Ahmet Başkan? Bilim insanıdır. Kimdir Ahmet Başkan toplumsal dayanışmanın, Esenyurt’un bütün barıştan yana, demokrasiden yana, özgürlükten yana olan halkların bir araya gelmesidir”