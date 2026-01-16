Halk sokakta, egemenlerin eli tetikte

İran’da ekonomik krize karşı başlayarak molla rejimi karşıtlığına dönüşen protestolar sürerken Tahran ile Washington arasında gerilim tırmanıyor. ABD merkezli insan hakları kuruluşu HRANA, devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615’e çıktığını, 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

ABD Başkanı Trump’ın tehditleri sonrası Tahran, gösterilerde gözaltına alınan İrfan Sultani’nin idam cezasına çarptırıldığına yönelik iddiaları yalanladı. Trump ise “çok önemli kaynaklardan” aldığı bilgilere göre İran’da kimsenin idam edilmeyeceğini belirterek “Tahran yönetiminin öldürmeyi durdurduğunu” söyledi. ABD müdahalesinin hâlâ gündemde olup olmadığı yönündeki bir soruya Trump “Gelişmeleri izleyecek ve sürecin nasıl ilerlediğini göreceğiz” yanıtını verdi.

İtalya, Almanya, Hindistan dahil birçok ülke, vatandaşlarına İran’ı terk etme çağrısı yaparken Amerikan New York Times gazetesi, olası bir ABD saldırısının “Tahran’ın atacağı adımlara” bağlı olarak “en erken birkaç gün sonra” gündeme gelebileceği ileri sürdü.

ABD, Katar’daki El Udeyd üssünü boşaltırken Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili ise “öngörülemezlik stratejisi” izleyen Trump yönetiminin “saldırısının yakın olduğunu” aktardı. Pentagon’un ise USS Abraham Lincoln uçak gemisi grubunu Güney Çin Denizi’nden Orta Doğu’ya sevk ettiği belirtildi.