Halk söndü, Nebati ışıldıyor

Bakanlığından önce iş insanı olarak verdiği bir röportajda, “Kriz olmasaydı büyüyemezdik” diyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşine ait giyim şirketinin sermayesinde çarpıcı artışa gidildi. Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle binlerce esnaf kepenk indirirken Nebati Ailesi’nin şirketi B&G Store Mağazacılık A.Ş’nin sermayesinde 2018 yılına göre Mayıs 2025’te 71 kat artış yaşandı.

B&G Store Mağazacılık’ın Limited Şirketi olan yapısı, 2018 yılında Anonim Şirketi olarak değiştirildi. Şirketin 26 Kasım 2018 tarihi itibarıyla sermayesi ise 3 milyon 500 bin TL ile ifade edildi. Toplam 3,5 milyon TL’lik sermayenin 1,5 milyon TL’si Seyidullah Nebati, 1 milyon TL’si Nureddin Nebati ve 1 milyon TL’si de Şeyhmus Nebati’ye yazıldı.

Seyidullah Nebati

BAKANLIKTA 11 YENİ ŞUBE

B&G Store Mağazacılık, Nureddin Nebati’nin bakanlık görevine getirildiği 29 Aralık 2021 ile 13 Nisan 2022 tarihleri arasında 11 yeni şube açtı. Şirket bu dönemde, İstanbul Başakşehir’de yer alan bir şubesini ise kapattı. Şirketin sermaye yapısındaki çarpıcı değişiklik de krizin Nebati Ailesi’ni teğet geçtiğini ortaya koydu.

Ancak ekonominin iyiye gittiği iddiasını gözlerindeki ışıltıyla kanıtlamaya çalışan AKP’li Nureddin Nebati’nin aile şirketi son dönemde çok sayıda şubesinin kapısına kilit vurdu. Sermayesini katlayarak artıran şirket, Nebati bakanlık koltuğundan indikten sonra 11 şubesinde ticari faaliyeti sonlandırdı. Şirketin 26 Kasım 2018’de 3,5 milyon TL olarak açıklanan sermayesi, yıllar itibarıyla katlandı. BG Store’un 2018’de 3,5 milyon TL olan sermayesi Temmuz 2023’te 50 milyon TL’ye, Aralık 2024’te ise 80 milyon TL’ye çıkarıldı.

Türkiye’deki ekonomik kriz derinleştikçe, şirketin sermayesinin artması dikkati çekti. BG Store’un, 9 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir sermaye artışına daha gittiği öğrenildi. Karar kapsamında şirket, tek seferde 170 milyon TL’lik sermaye artışına gitti. Aralık 2024’te 80 milyon TL olan BG Store’un sermayesi, 9 Mayıs 2025 tarihindeki 170 milyon TL’lik sermaye artırımı ile 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

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YÜKSEK FİYATLI LÜKS MAĞAZA

B&G Store’un Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta olmak üzere yurtdışında da toplam 13 şubesi bulunuyor. Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı B&G Store’daki bazı ürünlerin fiyatı cep yakıyor.