Halk tesis ihalesine karşı çıkıyor

Haber Merkezi

Antalya’nın Kaş ilçesinde Likya Yolu’nun geçtiği orman parkı alanları turistik tesis yapımı için ihale edildi. Kaş, Konyaaltı ve Döşemealtı’ndaki ormanlık alanların valilik bünyesinde kurulan şirketler aracılığıyla ihaleye çıkarılması bölge halkını isyan ettirdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Pınarbaşı ihale alanında, Kaş halkı, sivil toplum örgütleri, meclis üyeleri, orman parkları yönetmeliğinin iptali ve Pınarbaşı ihalesinin iptali için pazartesi akşam saatlerinde eylem yaptı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, Antalya’da bunun gibi 100’ün üzerinde ihale olduğunu belirtti.