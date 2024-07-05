Halk toplantıya izin vermedi

Antalya’nın tatil ve turizm cenneti olan Kaş ilçesinde yapılması planlanan mermer ocağına, bölge halkından büyük tepki geldi. İki yıl önce bölgede iptal edilen proje için planlanan ÇED toplantısına bölge halkı izin vermedi.

Halil ERTUNÇ

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Çamlıova’da 2022 yılında sedir ormanlarında mermer ocağı açılması için ruhsat verildi. Ancak bölge halkı ve yaşam savunucuları, bu projeye karşı durarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini durdurdu. Şirket ise projede değişiklik yaparak yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurdu. Dün ise Çamlıova Mahallesi Eski Okulu’nda halkın katılım toplantısı gerçekleşti.

Yapılan toplantıya Kaşlılar ve yaşam savunucularının katıldı. Bakanlık yetkililerinin “Halk bilgilendirme toplantısına katılmamıştır” şeklinde tutanak tutulduğu öğrenildi.

ÇED OLUMSUZ VERİLMELİ

Orman Genel Müdürlüğü daha önce 2022 yılında olumsuz görüş bildirdiği için iptal edilmişti. Kaş Çevre ve Kültür Derneği’nden Ahmet Murat Akoy, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü daha önce bu alanın verimli orman olması sebebiyle 2022 yılında olumsuz görüş bildirmişti. Şirket ise projeye yeni bir alan ekleyerek tekrar başvurdu. Halk toplantıda bilgilendirmeyi kabul etmedi ve taş ocağını istemediğini net bir şekilde gösterdi. Orman Genel Müdürlüğü’nün de yine olumsuz görüş vermesini ve Bakanlığın da ÇED olumsuz kararı vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin doğal yayılış gösteren önemli sedir ormanlarının bulunduğu Çamlıova Mahallesi’ndeki yaklaşık 100 hektarlık orman arazisinde, 2022 yılında Nota Çevre Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye mermer ocağı ruhsatı verilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü, sedir, ardıç ve çam ormanlarıyla kaplı olan arazinin verimli orman olması nedeniyle olumsuz görüş bildirince ÇED süreci durdurulmuştu. Ancak şirket, sedir ormanında mermer ocağı açma ısrarından vazgeçmeyerek proje alanında değişikliğe gitti ve yeniden ÇED başvurusu yaptı.