Halk TV davasında bilirkişi talebiyle ‘‘özel ara celse’’ açılmış

Haber Merkezi

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini kamuoyuna açıkladığı bilirkişi S.B.’nin şikâyeti üzerine gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz hakkında "Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamasıyla açılan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Bilirkişi S.B.’nin mahkeme tarafından açılan ara celsede beyan verdiği ortaya çıktı.

T24’te yer alan habere göre önceki duruşmalara sağlık sebepleri gerekçesiyle katılamadığını söyleyen S.B., ara celsedeki beyanlarında “Kendisinin beni kayıt altına aldığından haberim yoktu, benim kesinlikle kayıt altına alınmasına rızam da yoktu, daha sonrasında beni bir arkadaşım arayarak sosyal medyada ses kayıtlarımın yayınlandığını söyledi” ifadelerini kullandı. Avukatlara haber verilmeden ara celse açılmasının adil yargılama hakkına aykırı olduğunu belirten avukatlar, ‘reddi hâkim’ talebinde bulundu. Mahkeme 'reddi hâkim' talebini reddetti.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek, Serhan Asker, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündeme getirdiği bilirkişi S.B. ile ilgili Halk TV'de yayımlanan haber nedeniyle "yargı görevini yapanı etkileme" suçundan beraat etmişti. Ayrılan dosyada, “Kişiler arasındaki aleni konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamasıyla yargılandıkları davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, bir önceki duruşmadında S.B.’nin emniyet zoruyla getirilerek bir sonraki duruşmada hazır edilmesini ve beyanlarının alınmasını istemişti.

S.B. MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNMUŞ

Dosyada şikâyetçi olan ve şu ana kadar duruşmalara katılmamış olan bilirkişi S.B.’nin celse arasında mahkemeye dilekçe verdiği öğrenildi. S.B., dilekçesinde “hemen beyanda bulunmak istediğini” ifade etti. Talebi kabul eden mahkeme, S.B. için özel celse açtı. Sanık ve sanık avukatlarına bu duruşma hakkında bilgi verilmedi.

S.B.’nin ifadelerinin celse arasında sanık ve sanık avukatlarının soru sormasına izin verilmeden yapılamasına karşı Barış Pehlivan’ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner reddi hâkim talebinde bulundu. Sanık ve sanık avukatlarının mahkemeye verdiği dilekçede; haber verilmeden celse açılması ve avukatların S.B.’ye soru sormasının engellenmesinin adil yargılama hakkının ihlali olduğu belirtildi.

Talebi değerlendiren ve “Bu dosya sayesinde ilk defa reddedilmiş oldum” diyen hakim, talebi reddetti. Mahkeme 'reddi hâkim' talebinin yeninden incelemek üzere nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Duruşma 12 Haziran’a ertelendi.