Halk TV'de 4 kameraman işten ayrıldı: "Sefalet ücreti kabul etmiyoruz"
Halk TV’de dört kameraman, düşük ücret dayatmasını kabul etmeyerek işten ayrıldı. Basın emekçileri güvencesizlik ve yoksulluğa karşı insanca yaşam ve çalışma hakkı talebini yineledi.
Halk TV’de kameramanlar Murat Kibar, Gencer Keten, Yusuf Çakmak ve Özgür Keser işten ayrıldığını duyurdu.
Bir kameraman paylaştığı açıklamada, artan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, haklarının karşılığını alamadıkları ve iyileştirilmeyen koşulları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Açıklamada, "Çözüm bulamayacağımızı anladığımız bu noktada, ihbar sürecimizin sona ermesi sonucunda, dört haber kameramanı arkadaşım ile birlikte ayrılık kararını üzülerek de olsa almak zorunda kaldık. Patronun dayattığı sefalet ücretini kabul etmediği için işten ayrılmak zorunda kaldık" denildi.
DİSK BASIN-İŞ'TEN TEPKİ
Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), sosyal medyadan açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Halk TV’de 4 kameraman, patronun dayattığı sefalet ücretini kabul etmediği için işten ayrılmak zorunda kaldı. Basın emekçileri alın terinin karşılığını istiyor ama patronlar, meslektaşlarımızı güvencesizlik ve yoksullukla terbiye etmeye çalışıyor.
"Transferler” için milyonlar harcayan Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, kamera arkasındaki emekçilere sefalet ücretini dayatıyor. Basın emekçileri köle değil.
İnsanca yaşamak, insanca çalışmak hakkımız! Ve biliyoruz, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı örgütlü mücadele etmek dışında çaremiz yok! Biz buradayız, yan yanayız!"