Halk TV'de 4 kameraman işten ayrıldı: "Sefalet ücreti kabul etmiyoruz"

Halk TV’de kameramanlar Murat Kibar, Gencer Keten, Yusuf Çakmak ve Özgür Keser işten ayrıldığını duyurdu.

Bir kameraman paylaştığı açıklamada, artan ekonomik zorluklara dikkat çekerek, haklarının karşılığını alamadıkları ve iyileştirilmeyen koşulları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Açıklamada, "Çözüm bulamayacağımızı anladığımız bu noktada, ihbar sürecimizin sona ermesi sonucunda, dört haber kameramanı arkadaşım ile birlikte ayrılık kararını üzülerek de olsa almak zorunda kaldık. Patronun dayattığı sefalet ücretini kabul etmediği için işten ayrılmak zorunda kaldık" denildi.

DİSK BASIN-İŞ'TEN TEPKİ

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), sosyal medyadan açıklama yaparak tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: