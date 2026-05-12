Halk TV'de ayrılık dalgası büyüyor: Gökmen Karadağ da veda etti

Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler, Gözde Şeker ve Remziye Demirkol'un ardından Gökmen Karadağ da Halk TV'den ayrılacağını açıkladı.

Halk TV ekranlarında 'Açıkça' programını sunan gazeteci Karadağ, kararını sosyal medya hesabından "Hoşça kal @halktvcomtr" yazdığı bir paylaşımla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan'da Halk TV'den ayrıldığını "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" sözleriyle duyurmuştu. 8 Mayıs'ta ise Sorel Dağıstanlı, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" sözleriyle ayrılığı duyurmuştu. Ardından Buket Güler kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Güler, "Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim" demişti. Gözde Şeker ise 10 Mayıs akşamı yayınında, "Yarın benim Halk TV’deki son yayınım olacak" diyerek veda etmiş, ertesi gün sosyal medya paylaşımında "Aslında dün duyurduğum gibi yayında vedalaşmayı istiyordum. Ama mümkün olmadı. Yayına çıkamayacağımı tesadüfen öğrendiğim gibi, seyirciyle vedalaşma konusundaki ısrarım da karşılık bulmadı. Ne yapalım, böyle oldu…" demişti. Remziye Demirkol da 11 Mayıs'ta sosyal medyadan paylaşımla kanaldan ayrıldığını açıklayarak "Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim bu sabah itibariyle… Halk Tv’de çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri ve dostlukları için teşekkür ediyorum ve tabii sizlere de…" ifadelerini kullanmıştı.