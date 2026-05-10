Halk TV'de bir ayrılık daha: Spiker Gözde Şeker kanaldan ayrıldığını duyurdu

Seda Selek, Sorel Dağıstanlı ve Buket Güler’in ardından Halk TV spikeri Gözde Şeker de kanaldan ayrılacağını duyurdu.

Şeker bu akşamki haber bülteni sunumunun vedasında “Yarın benim Halk TV’deki son yayınım olacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

Seda Selek, 30 Nisan'da Halk TV'den ayrıldığını "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" sözleriyle duyurmuştu. 8 Mayıs'ta ise Sorel Dağıstanlı, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" sözleriyle ayrılığı duyurmuştu. Ardından Buket Güler kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Güler, "Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim" demişti.