Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı istifası

Halk TV'nin YouTube hesabında iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapıldı.

Söyleşi, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyuruldu.

SERPİL YILMAZ İSTİFA ETTİ

halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz, Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahyalı, "Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla…Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serpil Yılmaz'ın halktv.com.tr'deki son yazısı bugün "AK Parti’nin BM’de Aile Diplomasisi" başlığıyla yayımlanmıştı.

HALK TV PROGRAMCILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Halk TV YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapılması Halk TV programcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Halk TV’de salı günleri Kayda Geçsin programına çıkan gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, Kütahyalı’nın röportajını eleştirdi.

Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin" ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel ise şunları söyledi: "Haftada bir #KaydaGeçsin programına çıktığım Halk TV’nin YouTube kanalında, geçmişte FETÖ terör örgütüne methiyeler düzen, kumpas davalarının savunuculuğunu yapan ve bugün hâlâ sözde terör örgütü ile yürütülen sürece karşı çıkanlara adeta kılıç sallayan bir ismin muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem. Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir."

Timur Soykan ise şunları kaydetti: "Rasim Ozan Kütahyalı’nın Halk TV YouTube kanalında röportajının yayınlanmasını doğru bulmuyorum. FETÖ’cülerin ve Saray rejiminin tetikçiliğini yapan bu şahsın demokrasi mücadelesinin bedellerini ödemiş Halk TV logosunun altında görünmesi beni üzdü."