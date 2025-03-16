Halk TV'den ayrılan 'Kayda Geçsin' ekibinin yeni adresi belli oldu

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan bir söyleşinin kanalın YouTube hesabından yayımlanmasıyla başlayan krizde gazeteciler Serpil Yılmaz, Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Timur Soykan istifa etmişti.

OĞUZHAN UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Gazetecilerin nerede programlarına devam edeceği belli oldu.

Halk TV’den ayrılan Kayda Geçsin ekibinden Şule Aydın, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Timur Soykan ile Gazeteci Barış Terkoğlu artık kendi Youtube kanalarında program yapacak.

Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur sosyal medyadadan yaptığı duyuruda “Son Dakika! =) Kayda Geçsin ekibi Youtube’a geliyor” mesajını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

YouTube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı’yı ağırlayan Halk TV’ye, kanalda çalışan gazetecilerden gelen tepkiler istifayla sonuçlanmıştı.

Önce gazeteci Serpil Yılmaz, ardından da 'Kayda Geçsin' programında yer alan gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan kanaldan ayrılmıştı. Daha sonra ise Halk TV'de program yapan Barış Terkoğlu da kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.

Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, söyleşinin 'tamamen bir yol kazası' olduğunu ve bilgisi olması halinde buna onay vermeyeceğini ifade etmişti. Ayrıca program daha sonra yayından kaldırılmıştı.