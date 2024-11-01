Halk TV'den ayrılan Şirin Payzın'ın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan gazeteci Şirin Payzın, yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra yeniden T24'e katıldı. Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Evime döndüm" diyerek yeni adresini duyurdu.

ABD seçimlerini yerinde takip edecek olan Payzın, T24 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

'EVİME DÖNDÜM'

Payzın, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Evime döndüm. ABD seçimlerini Washington’da izliyorum.. Başlıyoruz!" ifadelerini kullandı.



