Halk TV ekibi mahsur kaldı

Halk TV ekibi Artvin Maçahel'de yola çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı.

2 bin rakımlı Bölgede etkili olan yoğun yağış sebebiyle kar kalınlığı 3 metreye ulaştı.

Artvin Maçahel'de “Görkemli Hatıralar” programını için yola çıkan Halk TV ekibinden 26 kişi yola çığ düşmesi sonucu mahsur kaldı.

Halk TV yayınına bağlanan pogramcıı Serhan Asker, 25 dakikalık yollarının kaldığı sırada çığ düştüğünü ve yanlarında Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da olduğunu söyledi.

Kara yolları ekiplerinin yolu açmasının ardından Halk TV ekibinin kurtarıldığı aktarıldı.