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Halk TV eski yöneticilerinin pasaportlarına tahdit kararı

Gezi soruşturması kapsamında, Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit getirildi.

Medya
  • 27.03.2025 13:39
  • Giriş: 27.03.2025 13:39
  • Güncelleme: 27.03.2025 13:42
Halk TV eski yöneticilerinin pasaportlarına tahdit kararı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında, Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’ün pasaportlarına tahdit konuldu.

Habertürk’ün aktardığına göre o dönemde Halk TV’nin Genel Müdürü olarak görev yapan gazeteci Şaban Sevinç ile Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün’ün yurt dışına çıkışlarını engelleyen karar, soruşturma çerçevesinde alındı.

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