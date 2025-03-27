Halk TV eski yöneticilerinin pasaportlarına tahdit kararı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında, Halk TV'nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’ün pasaportlarına tahdit konuldu.

Habertürk’ün aktardığına göre o dönemde Halk TV’nin Genel Müdürü olarak görev yapan gazeteci Şaban Sevinç ile Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün’ün yurt dışına çıkışlarını engelleyen karar, soruşturma çerçevesinde alındı.