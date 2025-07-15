Halk TV hakkında, 'bağış yapmadığı' gerekçesiyle yapılan haciz başvurusu reddedildi
Cafer Mahiroğlu, kendisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yol açan ifadeyi veren kişinin Halk TV'nin haczedilmesi için mahkemeye başvurduğunu söyledi. Başvuru gerekçesinin 'bir vakıf için vaadedilen paranın ödenmemesi' olduğunu belirten Mahiroğlu, başvurunun mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kendisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yol açan ifadeyi veren kişinin bu kez de kanal hakkında haciz talebinde bulunduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caferoğlu, bir vakfın yetkilisi olan bu kişinin mahkemeye başvurarak Halk TV'nin kendilerine 1 milyon dolar bağış vaadinde bulunduğu ancak bağışı gerçekleştirmediği iddiasıyla kanalın haczedilmesini talep ettiğini yazdı.
Mahkemenin bu başvuruyu reddettiğini belirten Cafer Mahiroğlu, şunları söyledi:
"Elbette hakim talebi reddetmiş ama böyle bir başvuru niye yapıldı, ne amaçlanıyor, şikayetçinin soyadının bana iftira atanla aynı olması tesadüf mü, bu iş sadece bir delinin işi mi yoksa bir yerlerde fantastik senaryolarla bir kumpas mı kuruluyor merak ediyoruz doğrusu."
Tanımadığım bir müptezelin ifadesiyle hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bugün de o müptezelle aynı soy ismi taşıyan birinin Halk TV hakkında mahkemeye gittiği, ihtiyati haciz istediği, mahkemenin bunu reddettiğini öğrendik.— Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) July 15, 2025
Davanın gerekçesi komik. Şikayetçi şahıs, “Halk TV…