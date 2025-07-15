Halk TV hakkında, 'bağış yapmadığı' gerekçesiyle yapılan haciz başvurusu reddedildi

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, kendisi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına yol açan ifadeyi veren kişinin bu kez de kanal hakkında haciz talebinde bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caferoğlu, bir vakfın yetkilisi olan bu kişinin mahkemeye başvurarak Halk TV'nin kendilerine 1 milyon dolar bağış vaadinde bulunduğu ancak bağışı gerçekleştirmediği iddiasıyla kanalın haczedilmesini talep ettiğini yazdı.

Mahkemenin bu başvuruyu reddettiğini belirten Cafer Mahiroğlu, şunları söyledi:

"Elbette hakim talebi reddetmiş ama böyle bir başvuru niye yapıldı, ne amaçlanıyor, şikayetçinin soyadının bana iftira atanla aynı olması tesadüf mü, bu iş sadece bir delinin işi mi yoksa bir yerlerde fantastik senaryolarla bir kumpas mı kuruluyor merak ediyoruz doğrusu."