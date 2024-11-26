Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: "Pusu kültüründen gelmiyoruz"

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bugünkü grup toplantısında Halk TV'ye yönelik "Tek tek not alıyoruz, burunlarından fitil fitil getireceğiz" sözlerine yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında "Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan tahdit ve teşvik eden medya organlarını ve özellikle medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı geldiğinde de bunların burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum" dedi.

Bahçeli'nin sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Cafer Mahiroğlu, "Sistematik bir şekilde Halk TV’yi hedef alan konuşmaların dozajı ve sertlik derecesi gittikçe artıyor" dedi.

"BİZ PUSU KÜLTÜRÜNDEN GELMİYORUZ"

Mahiroğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Sistematik bir şekilde Halk TV’yi hedef alan konuşmaların dozajı ve sertlik derecesi gittikçe artıyor.

“Tek tek not alıyoruz, burunlarından fitil fitil” getireceğiz gibi “talimat” derecesine varan bu sözlerin sosyal medyada elden ele dolaşıma sokulduğunu görüyoruz.

Şunun bilinmesini isteriz ki; Halk TV’nin sahibini tehdit etme ayrıcalığı herhangi bir kimliğin arkasına saklanamaz.

Halk TV’nin duruşu bellidir. Halk TV’nin bugüne kadar ülkenin asli unsurlarıyla birlikte demokratik yaşamda, kardeşçe buluşma ve kucaklaşmasından yana tavır koyduğu çok nettir.

Halk TV’nin sahibi ülkesinin demokratik yaşamına, hak, hukuk ve kardeşlik ilkesine inanmış biridir. Bugüne kadarki yaşamında uğradığı duraklar da bellidir ve nettir. O yüzden kimse bizi kardeşlik üzerinden vuramaz.

“Kalabalıkta itibar suikastı yapmak da, tenhada özür dilemek de” bizim kültürümüzde yoktur. Çünkü biz pusu kültüründen gelmiyoruz."