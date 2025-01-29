Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu'ndan Fatih Portakal'a: "Sizin gibi tetikçilere papuç bırakmam"

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, bilirkişiye ait konuşmanın yayınlanması nedeniyle gözaltına alınan Barış Pehlivan'ı eleştirmesi tartışma yarattı.

Portakal, konuşmanın izin alınmadan yayınlanmasının yanlış olduğunu söylerken Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Portakal'a tepki gösterdi.

Sözcü Televizyonu’nun ana haber sunucusu Fatih Portakal, arkadaşlarımızı, gazeteciliğimizi eleştirmekle yetinmemiş beni hedef göstermiş.

Halk TV düşmanlarını, trolleri anlıyorum fakat kendisini muhalif bir kanalda ana haber sunucusu olarak konumlayan bir şahsiyet acaba beni hedef… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) January 29, 2025

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mahiroğlu, Portakal'ın bugün kendisini hedef aldığını öne sürdü.

Mahiroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sözcü Televizyonu’nun ana haber sunucusu Fatih Portakal, arkadaşlarımızı, gazeteciliğimizi eleştirmekle yetinmemiş beni hedef göstermiş. Halk TV düşmanlarını, trolleri anlıyorum fakat kendisini muhalif bir kanalda ana haber sunucusu olarak konumlayan bir şahsiyet acaba beni hedef göstererek ne yapmak istiyor? Yaptığı şeyin hedef gösterme, olduğunu bilmiyor olamaz. Beni hedef göstererek 'Gözaltılar yetmez onu da almalısınız' demek istiyor. Benim Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları önünde veremeyeceğim hiçbir hesabım yok ama sen ve senin gibiler böyle zamanlarda hesap görmek ister, hedef gösterir. Çünkü ilkesiz, kifayetsiz zavallıların genel davranışıdır bu. Sen Halk TV’deki onurlu gazetecilere, hele de yıllardır gazetecilik yapan arkadaşlarımıza laf atarken asıl hedefinin ben olduğumu en azından açık etmiş oldun. Sana bu görevi verenlere söyle ben sizin gibi tetikçilere papuç bırakmam."