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Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı

Halk TV ekranlarında yayınlanan Görkemli Hatıralar programını sunan Serhan Asker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklama ile çekim için geldiği İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu. Asker, "Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım" diye yazdı.

Güncel
  • 06.10.2023 13:03
  • Giriş: 06.10.2023 13:03
  • Güncelleme: 06.10.2023 13:15
Kaynak: Haber Merkezi
Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
Fotoğraf: halktv.com.tr

Halk TV'de hafta sonu yayınlanan Görkemli Hatıralar programının sunucusu ve Sorumlu Müdür Serhan Asker, gözaltına alındığını duyurdu. 

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Asker, programın çekimi için geldiği İzmir'de havaalanında polisler tarafından uçaktan 'alındığını' belirtti. 

Asker'in paylaşımı şu şekilde:

"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım...

Hakkımda yakalama emri varmış..."

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