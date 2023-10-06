Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı

Halk TV ekranlarında yayınlanan Görkemli Hatıralar programını sunan Serhan Asker, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklama ile çekim için geldiği İzmir'de gözaltına alındığını duyurdu. Asker, "Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım" diye yazdı.

Güncel 06.10.2023 13:03 Giriş: 06.10.2023 13:03

Güncelleme: 06.10.2023 13:15 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: halktv.com.tr