Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında yakalama kararı
Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Asker, adliyeye gitti. Yakalama kararının gerekçesine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.
Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, henüz bilinmeyen nedenle hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle adliyeye gitti.
Halk TV ekranlarında yayınlanan "Görkemli Hatıralar" programını sunan ve kanalın Sorumlu Müdürü olarak görev yapan Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından Serhan Asker adliyeye gitti.
Yakalama kararının gerekçesine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.