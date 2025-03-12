Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Ankara Adliyesi'nde nöbetçi mahkemede ifade verdi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Asker hakkında, 2021'de halktv.com.tr'de yayımlanan bir haber nedeniyle 2022'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından 28 Ocak 2024'te iddianame düzenlendiği ifade edildi.

Söz konusu iddianamenin Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve davanın ilk duruşmasının görüldüğü, bu duruşmada Mahkeme Başkanı'nın dün Serhan Asker hakkında yakalama kararı çıkarttığı belirtildi.

Serhan Asker, söz konusu dava kapsamında Ankara'da nöbetçi mahkemede ifade verdi.

PARA CEZASI İSTENDİ

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un, "erişimin engellenmesine ilişkin hakim kararını, şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları hakkında ceza verilmesini öngören" maddesi uyarınca adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilen Serhan Asker, ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İfadenin ardından Serhan Asker hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı.

Serhan Asker adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Birinci mahkemeden hemen sonra 'Haber yayından kaldırılmadı' diye böyle basit bir suçtan kaldı ki benle ilgili olmayan bir suçtan dolayı hemen yakalama kararı çıkarılmış. Biz öğrenince hemen geldik ve daha önce İzmir'de gözaltına alındığım dosyayla ilgili olduğunu, internet sitemizde haberin yayından kaldırılmasıyla ilgili soruşturma nedeniyle olduğunu öğrendim. Ben televizyonun sorumlu müdürü olduğumu söyledim " diye konuştu.