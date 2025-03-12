Halk TV, tartışma yaratan Rasim Ozan Kütahyalı yayınını kaldırdı

Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan ve YouTube'da yayınlanan röportajı kaldırdı.

Halk TV'nin, AKP ile ittifak halinde olan Fethullahçı çetenin onlarca kişinin suçsuz yere, uzun süre cezaevinde yatmasına neden olan operasyonlarına yıllarca destek veren Rasim Ozan Kütahyalı'yı YouTube kanalında yayına çıkarması, kanalda ve muhalif kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

Röportajın yayınlanmasının ardından gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'dan oluşan Kayda Geçsin ekibi ile Barış Terkoğlu kanaldan istifa etmişti.

halktv.com.tr yazarı Serpil Yılmaz da Halk TV ile yıllarını ayırdığını duyurmuştu.

Söyleşi, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyurulmuştu.

Tartışma yaratan röportaj, Halk TV'nin YouTube kanalından kaldırıldı.