Halk TV ve Sözcü TV'ye ekran karartma cezasına Mansur Yavaş'tan tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV ve Sözcü TV'ye verilen ekran karartma cezalarına tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü TV ve Halk TV karartılıyor… Bu kararlar yalnızca iki televizyon kanalına değil; doğrudan halkın haber alma hakkına yöneliktir. Basın özgürlüğü demokrasilerin temelidir. Farklı sesler, eleştiri ve çoğulculuk olmadan bir ülke ilerleyemez. Bu yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçilmelidir."

Sözcü TV ve Halk TV karartılıyor…



Bu kararlar yalnızca iki televizyon kanalına değil; doğrudan halkın haber alma hakkına yöneliktir.



Basın özgürlüğü demokrasilerin temelidir. Farklı sesler, eleştiri ve çoğulculuk olmadan bir ülke ilerleyemez.



Bu yanlış uygulamalardan bir an… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 3, 2025

NE OLMUŞTU?

RTÜK bugün Halk TV'ye 10 günlük ekran karartma kararını tebliğ etmişti. Ankara 7. İdare Mahkemesi ise, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde Halk TV salı günü karartılacak. İki kanalın ekranlarında karartma 8 Temmuz Salı 24.00'te başlayacak.