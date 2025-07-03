Halk TV ve Sözcü TV'ye ekran karartma cezasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: "Korkunun ecele faydası yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV ve Sözcü TV'ye verilen ekran karartma cezalarına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca olup bitenden sonra Sözcü ve Halk TV’nin ekranlarının karartılmasına doğrusu hiç şaşırmadım. Zira korkaklar, tanımadıkları seslerden büyük endişe duyarlar. Bu durum ya geçmişte yaşanmış travmatik bir deneyimden ya da yaradılıştan gelen hayatta kalabilmek içgüdüsünden kaynaklanır. Unutulmaması gereken, korkunun ecele faydası olmadığıdır!" tepkisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

RTÜK bugün Halk TV'ye 10 günlük ekran karartma kararını tebliğ etmişti. Ankara 7. İdare Mahkemesi ise, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde Halk TV salı günü karartılacak. İki kanalın ekranlarında karartma 8 Temmuz Salı 24.00'te başlayacak.