Halk TV'ye döneceği iddia edilen İsmail Küçükkaya'dan açıklama

Halk TV'de bülten ve program sunucuları peş peşe kanala veda ederken geçen sene kanalla yollarını ayıran İsmail Küçükkaya'nın geri döneceği iddia edildi.

Küçükkaya, Halk TV'nin adını vermese de iddialarla ilgili bir açıklama yaptı ve eylül ayına kadar ekranlara dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Küçükkaya, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere ben 8 aydır çalışmıyorum.. Dünden beri çok yazılıp çizilmiş; bir açıklama yapmak zorundayım sanırım. Eylül ayına kadar çalışmayı düşünmüyorum. Öyle bir planım da yok."

2022'de Halk TV'ye geçen Küçükkaya, hafta için her sabah program yapmaya başlamıştı. Küçükkaya geçen sene Halk TV'den ayrılarak TV100'e geçmiş ancak yaklaşık 2 hafta sonra kanala veda etmişti.

HALK TV'DE AYRILIK DALGASI

Öte yandan Halk TV'de Seda Selek'in vedasıyla başlayan ayrılık dalgası büyüyor. Seda Selek, Sorel Dağıstanlı, Buket Güler, Gözde Şeker, Remziye Demirkol ve Gökmen Karadağ, kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.

Seda Selek, 30 Nisan'da Halk TV'den ayrıldığını "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" sözleriyle duyurmuştu. 8 Mayıs'ta ise Sorel Dağıstanlı, "5 yıldır görev yaptığım Halk TV’den ayrılmış bulunmaktayım. Nedeni, bir süre önce arkadaşım Seda Selek'in ayrılığı ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımı" sözleriyle ayrılığı duyurmuştu. Ardından Buket Güler kanaldan ayrıldığını açıklamıştı. Güler, "Bu süreçte; ayrılan ya da kalan, mesleğimizin haysiyetini her koşulda koruyan tüm meslektaşlarımla dayanışma içindeyim" demişti.

Gözde Şeker ise 10 Mayıs akşamı yayınında, "Yarın benim Halk TV’deki son yayınım olacak" diyerek veda etmiş, ertesi gün sosyal medya paylaşımında "Aslında dün duyurduğum gibi yayında vedalaşmayı istiyordum. Ama mümkün olmadı. Yayına çıkamayacağımı tesadüfen öğrendiğim gibi, seyirciyle vedalaşma konusundaki ısrarım da karşılık bulmadı. Ne yapalım, böyle oldu…" demişti. Remziye Demirkol da 11 Mayıs'ta sosyal medyadan paylaşımla kanaldan ayrıldığını açıklayarak "Yayını kapatırken Pazartesi günü görüşürüz demiştim ne yazık ki bu sözü tutamayacağım, buradan vedamı etmiş olayım, istifamı verdim bu sabah itibariyle… Halk Tv’de çalışan tüm arkadaşlarıma emekleri ve dostlukları için teşekkür ediyorum ve tabii sizlere de…" ifadelerini kullanmıştı.