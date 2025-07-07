Halk TV'ye yönelik ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezası mahkeme tarafından durduruldu.

RTÜK tarafından Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Halk TV, söz konusu cezanın iptali içn mahkemeye başvurdu.

Kanalın yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunda karar çıktı. Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

RTÜK'E SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi. Söz konusu belgelerin sunulması için RTÜK'e 30 gün süre verildi.

RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Mahkemenin RTÜK'ün 7 gün içinde yapacağı itirazını yerinde bulması durumunda Halk TV ekranı yine de 10 gün karartılmış olacak. Ancak sürecin mahkeme kararındaki gibi devam etmesi duurmunda Halk TV en az 30 gün daha yayın yapabilecek.

SÖZCÜ TV KARARTILIYOR

Ankara 7. İdare Mahkemesi SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SÖZCÜ TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.