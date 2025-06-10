Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Sözcü'nün aktardığına göre; İBB soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi.
Cafer Mahiroğlu hakkında suç örgütü kurma yönetme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları ileri sürülüyor.