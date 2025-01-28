Halk TV’nin sahibi Mahiroğlu’ndan RTÜK’e: Siyasi motivasyonla yaptırım uyguladığınızı biliyoruz

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanala yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki gösterdi.

Mahiroğlu, "Yıllardır Halk TV’ye ceza veriyorsunuz ve biliyorsunuz ki; cezalarınızın hiçbir gerçekliği yok. Hepimiz, vicdanınızla değil, siyasi motivasyonla yaptırım uyguladığınızı biliyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahiroğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Bugüne yine RTÜK’ün Halk TV’nin haberciliğini sorgulayan, daha Kurul toplanmadan ceza verileceğini açıkça beyan eden mesajıyla başladık. Yıllardır Halk TV’ye ceza veriyorsunuz ve biliyorsunuz ki; cezalarınızın hiçbir gerçekliği yok. Hepimiz, vicdanınızla değil, siyasi motivasyonla yaptırım uyguladığınızı biliyoruz. Biliyorsunuz ki, Halk TV haberin olduğu her yerde: Depremde çaresiz kalan vatandaşlarımızın sessiz çığlığında, selde iki kardeşin hayata tutunmaya çalıştığı anda, yerin altında kalan 301 madencinin sesinde, babalarının katilini arayan çocukların gözlerinde…

O yüzden Halk TV sürekli ceza kesilerek susturulmaya çalışılıyor. İzlerken yüzümüzü kızartan, Türk halkının ahlakını her gün biraz daha eriten yayınlara da gözlerinizi çevirin. Benim mezhebime, meşrebime, inancıma, geleneğime hakaret edilip, kişisel bilgilerim ifşa edilirken gözleriniz kapalı, vicdanlarınız taş mıydı? Halk TV, sizin vereceğiniz cezalarla kendisine yön belirleyecek bir kanal değildir. Halkın ve hakkın yanındadır ve öyle olmaya devam edecektir."